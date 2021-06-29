В России выявили новый индийский штамм COVID-19 - глава Роспотребнадзора

В федеральной службе напомнили о важности иммунизации населения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила информацию о том, что в России выявлен случай заболевания штаммом коронавирусной инфекции "Дельта плюс". Носителем оказалась женщина, перенесшая заболеванием в легкой форме.

Как отметила руководитель федеральной службы, выступая на Координационном совете по борьбе против коронавируса, исход оказался положительным. Попова напомнила о важности проведения вакцинации против инфекции в условиях распространения новых штаммов, передает "Российская газета".

В таких обстоятельствах, подчеркнула она, иммунизация крайне необходима. Роль вакцины – защитить человека не столько от заражения, сколько от тяжелого протекания болезни, передает URA.ru.

Источник: Российская газета
Егор МАЛКОВ

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