Победить болезнь смогли 16 356 пациентов

Ситуации с пандемией коронавируса в стране продолжает оставаться нестабильной. Так, за сутки вирус подхватило 21 042 человека в 85 регионах. За все время врачам удалось выявить 5 514 599 случаев заболевания инфекцией.

Лидер по приросту зараженных остается Москва, где за последние 24 часа положительный тест сдали 5823 россиянина. Следом идет Подмосковье – 2583 новых случая. Замыкает тройку лидеров северная столица, где за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 1503 человек.

Жертвами инфекции за прошедший день стали 669 россиян. За все время эпидемии скончались 135 214 жителей страны.

Победивших COVID-19 за последние сутки оказалось 16 356 человек. За время эпидемии полностью выздороветь смогли 5 000 393 россиянина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила информацию о том, что в России был выявлен новый индийский штамм COVID-19.