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Ухудшение эпидемиологической обстановки вынуждает руководителей
российских регионов идти на крайние меры. Так, к радикальным действиям уже
готов глава Крымской республики Сергей Аксенов. Все дело в том, что народ
отказывается соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
На этом фоне обстановка в регионе ухудшается с каждым днем. Число новых заболевших коронавирусной инфекцией повышается. Однако тяжелое с эпидемиологической точки зрения положение не может отрезвить путешественников. Люди прибывают на курорты и позволяют себе полностью расслабиться. Никто не хочет соблюдать социальную дистанцию, носить маски и в целом все халатно относятся к требованиям медицинских экспертов.
Глава региона назвал сложившуюся ситуацию "полной анархией" и объявил, что, если люди не одумаются, ему придется пойти на крайние меры. Так, Аксенов уже готов полностью закрыть для путешественников курортные зоны полуострова. Как сообщают авторы телеграм-канала "Крыминформ", контролирующие органы теперь будут проводить ночные рейды.
Как отметил Аксенов, наиболее сложная обстановка по COVID-19 сложилась в Симферополе, Ялте и Алуште, пишет РИА "Новости".
К слову, помимо коронавируса, на Ялту недавно обрушились страшные дожди. Из-за последствий буйства стихии туристы стали массово покидать этот курорт.
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Он и не требует, а обеспечивает эту самую безопасность - закрывает регион.
То, что какой то шаман думает по другому, так это проблемы шамана...