"Полная анархия": курорты Крыма пригрозили закрыть для туристов

"Полная анархия": курорты Крыма пригрозили закрыть для туристов
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Главу республики не устраивает поведение путешественников

Ухудшение эпидемиологической обстановки вынуждает руководителей российских регионов идти на крайние меры. Так, к радикальным действиям уже готов глава Крымской республики Сергей Аксенов. Все дело в том, что народ отказывается соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

На этом фоне обстановка в регионе ухудшается с каждым днем. Число новых заболевших коронавирусной инфекцией повышается. Однако тяжелое с эпидемиологической точки зрения положение не может отрезвить путешественников. Люди прибывают на курорты и позволяют себе полностью расслабиться. Никто не хочет соблюдать социальную дистанцию, носить маски и в целом все халатно относятся к требованиям медицинских экспертов.

Глава региона назвал сложившуюся ситуацию "полной анархией" и объявил, что, если люди не одумаются, ему придется пойти на крайние меры. Так, Аксенов уже готов полностью закрыть для путешественников курортные зоны полуострова. Как сообщают авторы телеграм-канала "Крыминформ", контролирующие органы теперь будут проводить ночные рейды.

Как отметил Аксенов, наиболее сложная обстановка по COVID-19 сложилась в Симферополе, Ялте и Алуште, пишет РИА "Новости".

К слову, помимо коронавируса, на Ялту недавно обрушились страшные дожди. Из-за последствий буйства стихии туристы стали массово покидать этот курорт.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость266335
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Шаман
Аксенов, если ты не в курсе, поясняю, Крым живет за счет туристов, и военной базы. Условия для туристов (инфраструктура, сервис и прочее) - это твоя задача! Ты не требовать от них что-то должен, а обеспечить ту самую безопасность, про которую вопишь! Пока я вижу, что на пляжах нет даже туалетов и раздевалок (а это вообще копеечное).
Аксёнов, тебя сейчас читает и внимательно записывает за тобой :-)
Он и не требует, а обеспечивает эту самую безопасность - закрывает регион.
То, что какой то шаман думает по другому, так это проблемы шамана...
Гость265635
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Мани, мани победят.
Шаман
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Аксенов, если ты не в курсе, поясняю, Крым живет за счет туристов, и военной базы. Условия для туристов (инфраструктура, сервис и прочее) - это твоя задача! Ты не требовать от них что-то должен, а обеспечить ту самую безопасность, про которую вопишь! Пока я вижу, что на пляжах нет даже туалетов и раздевалок (а это вообще копеечное).
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