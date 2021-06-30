Изменения вступят в силу уже 3 июля

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа решили изменить правила въезда в регион.

Так, с 3 июля на Ямал смогут попасть только граждане с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за три дня до приезда, или сертификатом о полной вакцинации с QR-кодом.

Указанная мера затронет только нет, у кого нет ямальской прописки, уточняет телеканал "360". Также нововведения не распространяются на несовершеннолетних.

В округе наблюдается ухудшение ситуации с зараженными коронавирусом. Только за последнюю неделю заболеваемость выросла в два раза, в связи с чем было открыто 68 дополнительных коек в больницах.

Следить за соблюдением новых правил будут инспекторы и правоохранительные органы, которые будут дежурить в аэропортах и вокзалах. Если у прибывшего не окажется ни результатов теста, ни сертификата, на него будет составлен административный протокол.

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