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Президент России Владимир Путин напомнил о том, как проходила вакцинация в Советском Союзе.
В ходе прямой линии глава государства отметил, что до сих пор помнит о том, что советским гражданам ставили прививки в обязательном порядке, уточняет РИА ФАН.
"В СССР при достаточно жесткой системе вакцинации вас кто-нибудь спрашивал? Никто не спрашивал! Тук-тук-тук – всем ставили одинаково, мне тоже",
– рассказал Владимир Владимирович.
Также в ходе прямой линии президент признался, что привился "Спутником V". О чем еще говорил Путин – в трансляции "Утро.ру".
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