Советские граждане всегда прививались в обязательном порядке

Президент России Владимир Путин напомнил о том, как проходила вакцинация в Советском Союзе.

В ходе прямой линии глава государства отметил, что до сих пор помнит о том, что советским гражданам ставили прививки в обязательном порядке, уточняет РИА ФАН.

"В СССР при достаточно жесткой системе вакцинации вас кто-нибудь спрашивал? Никто не спрашивал! Тук-тук-тук – всем ставили одинаково, мне тоже",

– рассказал Владимир Владимирович.

Также в ходе прямой линии президент признался, что привился "Спутником V". О чем еще говорил Путин – в трансляции "Утро.ру".