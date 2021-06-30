"Никого не спрашивали": Путин напомнил об опыте вакцинации в СССР

Советские граждане всегда прививались в обязательном порядке

Президент России Владимир Путин напомнил о том, как проходила  вакцинация в Советском Союзе. 

В ходе прямой линии глава государства отметил, что до сих пор помнит о том, что советским гражданам ставили прививки в обязательном порядке, уточняет РИА ФАН

"В СССР при достаточно жесткой системе вакцинации вас кто-нибудь спрашивал? Никто не спрашивал! Тук-тук-тук – всем ставили одинаково, мне тоже", 

– рассказал Владимир Владимирович. 

Также в ходе прямой линии президент признался, что привился "Спутником V". О чем еще говорил Путин – в трансляции "Утро.ру"

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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