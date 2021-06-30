Власти уверены, что население осознало необходимость в вакцинации

Подмосковье не планирует вводить систему с QR-кодами для общественного транспорта при сохранении хороших темпов вакцинации. Такое заявление сделал глава региона Андрей Воробьев.

Губернатор заявил, что местные власти сделают все, чтобы не допустить подобного развития событий, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Администрация, заявил Воробьев в эфире канала "Россия 1", смогла переломить сомнения населения в вопросе о необходимости вакцинации, а те, кто привит, как правило, не попадают в число тяжело больных.