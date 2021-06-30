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Подмосковье не планирует вводить систему с QR-кодами для общественного транспорта при сохранении хороших темпов вакцинации. Такое заявление сделал глава региона Андрей Воробьев.
Губернатор заявил, что местные власти сделают все, чтобы не допустить подобного развития событий, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Администрация, заявил Воробьев в эфире канала "Россия 1", смогла переломить сомнения населения в вопросе о необходимости вакцинации, а те, кто привит, как правило, не попадают в число тяжело больных.
Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города