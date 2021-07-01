За сутки от COVID-19 скончались 672 человека

Оперативный штаб опубликовал актуальную статистику по коронавирусу в России. За последние 24 часа заболевших стало на 23 543 человека больше. За все время эпидемии в стране заразились 5 538 142 россиянина.

Больше всего зараженных в Москве – 7597 граждан. В Подмосковье число заболевших возросло на 2663. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки 1612 тестов на коронавирус дали положительный результат.

За минувший день коварный вирус унес жизни 672 россиян. За все время пандемии жертвами вируса стали 135 886 человек.

Но есть и хорошие новости. Полностью излечиться смогли 16 928 пациентов. Всего победить болезнь смог 5 017 321 человек.

Ранее математики предсказали, когда будет пик заболеваемости в Москве. Согласно проведенным расчетам, всего есть девять сценариев распространения коронавируса – от самого пессимистичного до наиболее оптимистичного, пишут "Известия".

Сейчас ситуация развивается между четвертой и пятой кривыми. В первом случае пик придется на 16 сентября, когда число активных больных составит примерно 280 тыс. человек. Согласно второму сценарию, пик третьей волны нужно ждать 19 сентября, когда одновременно будут заражены 280 тыс. жителей столицы, уточняет телеканал "360".

