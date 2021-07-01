Пускать на его территорию будут только защищенных граждан

Региональные власти прикладывают максимальные усилия для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в период активного распространения коронавирусной инфекции по стране. Так, в Сочи решили организовать особый пляж, где смогут отдохнуть только защищенные от COVID-19 граждане.



Такой информацией поделилась замглавы города Инна Петухова. К местным властям обратились представители одного из сочинских отелей с инициативой подготовить COVID-free локацию, пишет РИА "Новости".

Для того чтобы отдохнуть на особом пляже необходимо будет продемонстрировать сертификат о прививке, также подойдет отрицательный тест на COVID-19 или справка о перенесенном заболевании. Локация расположится рядом с гостиницей "Лазурная", пишет RT.

Напомним, 1 июля в нашей стране снова был побит антирекорд по погибшим из-за COVID-19.