Популярный российский курорт обзаведется COVID-free-пляжем

Пускать на его территорию будут только защищенных граждан

Региональные власти прикладывают максимальные усилия для того, чтобы обеспечить безопасность граждан в период активного распространения коронавирусной инфекции по стране. Так, в Сочи решили организовать особый пляж, где смогут отдохнуть только защищенные от COVID-19 граждане.

Такой информацией поделилась замглавы города Инна Петухова. К местным властям обратились представители одного из сочинских отелей с инициативой подготовить COVID-free локацию, пишет РИА "Новости".

Для того чтобы отдохнуть на особом пляже необходимо будет продемонстрировать сертификат о прививке, также подойдет отрицательный тест на COVID-19 или справка о перенесенном заболевании. Локация расположится рядом с гостиницей "Лазурная", пишет RT.

Напомним, 1 июля в нашей стране снова был побит антирекорд по погибшим из-за COVID-19.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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