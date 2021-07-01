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Региональные власти прикладывают максимальные усилия для того, чтобы
обеспечить безопасность граждан в период активного распространения коронавирусной
инфекции по стране. Так, в Сочи решили организовать особый пляж, где смогут
отдохнуть только защищенные от COVID-19 граждане.
Такой информацией поделилась замглавы города Инна Петухова. К местным властям обратились представители одного из сочинских отелей с инициативой подготовить COVID-free локацию, пишет РИА "Новости".
Для того чтобы отдохнуть на особом пляже необходимо будет продемонстрировать сертификат о прививке, также подойдет отрицательный тест на COVID-19 или справка о перенесенном заболевании. Локация расположится рядом с гостиницей "Лазурная", пишет RT.
Напомним, 1 июля в нашей стране снова был побит антирекорд по погибшим из-за COVID-19.
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Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города