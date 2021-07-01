Хуже всего ситуация оказалась в Одинцово

Оперативный штаб по Подмосковью отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе. Наибольшее число – 261 – случаев заражения COVID-19 выявили в Одинцово.

Следом идут Люберцы, где 201 человек ушел на самоизоляцию. В Балашихе положительный тест на инфекцию сдали 200 жителей. Непростая ситуация сложилась в Красногорске (140 зараженных), Пушкино (139), Королеве (113) и Ленинском округе (104).

Всего за сутки в Московской области заболели 2663 человека, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".