В Подмосковье назвали антилидеров по COVID-19

Хуже всего ситуация оказалась в Одинцово

Оперативный штаб по Подмосковью отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе. Наибольшее число – 261 – случаев заражения COVID-19 выявили в Одинцово.

Следом идут Люберцы, где 201 человек ушел на самоизоляцию. В Балашихе положительный тест на инфекцию сдали 200 жителей. Непростая ситуация сложилась в Красногорске (140 зараженных), Пушкино (139), Королеве (113) и Ленинском округе (104).

Всего за сутки в Московской области заболели 2663 человека, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Полина ИВАНОВА

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