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Оперативный штаб по Подмосковью отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе. Наибольшее число – 261 – случаев заражения COVID-19 выявили в Одинцово.
Следом идут Люберцы, где 201 человек ушел на самоизоляцию. В Балашихе положительный тест на инфекцию сдали 200 жителей. Непростая ситуация сложилась в Красногорске (140 зараженных), Пушкино (139), Королеве (113) и Ленинском округе (104).
Всего за сутки в Московской области заболели 2663 человека, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ответы Путина на "прямой линии" вызвали живую реакцию властей соседней страны
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города