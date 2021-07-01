Пока что сроки весьма туманны

Низкие темпы вакцинации в РФ тормозят полноценное открытие границ европейских стран для россиян. Такое мнение высказал глава ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

Как отметил спикер, на первых этапах российская сторона демонстрировала свои умения по управлению последствиями пандемии и первой зарегистрировала вакцину, однако за последние дни в стране зафиксирован всплеск заболеваемости.

"Никто не понимает, когда начнется массовая вакцинация", – приводит "Интерфакс" заявление Фаллико.

До возникновения первой вспышки, отметил эксперт, Европа собиралась открыть двери для россиян уже с 1 июля. Въезжающим было достаточно предъявить ПЦР-тест, сделанный за два дня до въезда.

Фалико уверен, что россияне прохладно относятся к вакцинации, поэтому, вероятнее всего, местным властям стоило бы осуществлять даже принудительные методы, а также проводить грамотную пропаганду для того, чтобы в стране делали прививки.

Пока что сроки открытия европейских границ неизвестны. Полеты из России разрешены в настоящее время в 20 стран Европы.

Ранее в крымском Судаке заявляли о возможном введении местного локдауна из-за коронавируса.