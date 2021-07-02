Инфекция за сутки унесла жизни еще 679 человек

Количество заразившихся COVID-19 в России, по данным на 2 июля, выросло на 23 218. Случаи инфицирования выявили в 85 регионах страны. Всего в стране за все время пандемии обнаружено 5 561 360 заболевших.

Московский регион продолжает быть несменным лидером по приросту больных. В столице выявлено 6 893 человека с диагнозом "Ковид", по области обнаружили еще 2 488. Следом идет Санкт-Петербург, где коронавирус выявили еще у 1 671 гражданина. Замыкает тройку Нижегородская область с 382 заразившимися.

За сутки жертвами коронавируса стали 679 человек, всего инфекция унесла жизни 136 565 россиян. Выздоровели 18 197, общее число пациентов, которые смогли справиться с заболеванием доросло до 5 035 518.

Из-за роста темпов распространения коронавируса в стране начали действовать новые правила для отдыхающих. В Сочи на некотрые пляжи намерены пускать людей только с сертификатом о вакцинации, отрицательнным тестом на ковид, либо со справкой о перенесенном заболевании. А в связи с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований гражданами, ряд курортов могут закрыть в Крыму.