Четвертое обновление антирекорда погибших: статистика по коронавирусу в России на 2 июля

Четвертое обновление антирекорда погибших: статистика по коронавирусу в России на 2 июля
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Инфекция за сутки унесла жизни еще 679 человек

Количество заразившихся COVID-19 в России, по данным на 2 июля, выросло на 23 218. Случаи инфицирования выявили в 85 регионах страны. Всего в стране за все время пандемии обнаружено 5 561 360 заболевших.

Московский регион продолжает быть несменным лидером по приросту больных. В столице выявлено 6 893 человека с диагнозом "Ковид", по области обнаружили еще 2 488. Следом идет Санкт-Петербург, где коронавирус выявили еще у 1 671 гражданина. Замыкает тройку Нижегородская область с 382 заразившимися.

За сутки жертвами коронавируса стали 679 человек, всего инфекция унесла жизни 136 565 россиян. Выздоровели 18 197, общее число пациентов, которые смогли справиться с заболеванием доросло до 5 035 518. 

Из-за роста темпов распространения коронавируса в стране начали действовать новые правила для отдыхающих. В Сочи на некотрые пляжи намерены пускать людей только с сертификатом о вакцинации, отрицательнным тестом на ковид, либо со справкой о перенесенном заболевании. А в связи с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований гражданами, ряд курортов могут закрыть в Крыму. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Серж
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Гость265422
А Путин сказал что в раше победили корону
натрись салом - тебе ничего не грозит! дбл блд))
Гость265188
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Гость265422
А Путин сказал что в раше победили корону
процетируй ка слова Путина, где он такое сказал, не можешь? Как обычно высосаные из члена хозяина "мечты"? Не позорься, свали по тихой отсюда, ущербный
Гость265422
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А Путин сказал что в раше победили корону
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