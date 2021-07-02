Московская мэрия приравняла зараженных ОРВИ к больным коронавирусом

Правительство нацелено на ускорение диагностики

Все зараженные ОРВИ в столице обязаны соблюдать изоляцию до момента получения отрицательного теста на COVID-19. Такое заявление сделала заместитель главы города по социальному развитию Анастасия Ракова.

Чиновница отметила, что со 2 июля в Москве власти рассматривают каждый случай ОРВИ как потенциальное заражение коронавирусом. В качестве эксперимента в городе ввели следующую меру: теперь врач, приезжающий к больным по вызову, будет проводить экспресс-тест у пациента на антиген, который должен дополнить ПЦР.

Столичные власти полагают, что таким образом диагностика коронавируса будет ускорена, так как симптоматика меняется. В начальный период заражения COVID-19 признаки невозможно отличить от ОРВИ, передает РИА "Новости".

Это, по словам Раковой, позволит ускорить диагностику коронавируса, поскольку симптомы значительно меняются: в первые дни болезни их невозможно отличить от ОРВИ.

Источник: РИА Новости
Егор МАЛКОВ

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