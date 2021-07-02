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Низкие темпы вакцинации в России не позволяют Италии распахнуть двери для долгожданных российских туристов. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Террачано в пятницу, 2 июля.
Отвечая на вопрос журналистов, когда же граждане РФ смогут снова путешествовать по Италии, дипломат ответил, что все просто: "Когда россияне привьются".
"Очень жаль, что россияне не вакцинируются, как этого требует ВОЗ, хотя в их стране первыми изобрели вакцину",
– отметил посол. Он пояснил, что въездные визы, срок которых истек в период пандемии, можно перевыпустить, и такая работа уже ведется. Но, к сожалению, россияне пока все равно не смогут ими воспользоваться – для них граница будет закрыта, пока большинство населения РФ не привьется и пандемия коронавируса не будет остановлена.
О том, что слабые темпы вакцинации в РФ тормозят полноценное открытие границ европейских стран для россиян, ранее высказался глава ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.
По данным на 2 июля, за последние сутки в России заразились COVID-19 еще 23218 человек.
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