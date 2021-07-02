Власти Ростовской области ввели обязательную вакцинацию

Нововведения коснутся отдельных категорий граждан

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы общепита, торговли, бытовых услуг, ЖКХ, подразделений финансовых организаций, МФЦ, образования, здравоохранения, соцзащиты, культурных, выставочных мероприятий. 

Вакцинация также предусмотрена для госслужащих и для совершеннолетних учащихся в образовательных организациях, пишет "МИР24"

Руководителям нужно организовать проведение вакцинации первым компонентом до 29 июля, вторым – до 26 августа. 

Ранее на Ямале ужесточили правила въезда в регион.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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