Нововведения коснутся отдельных категорий граждан

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы общепита, торговли, бытовых услуг, ЖКХ, подразделений финансовых организаций, МФЦ, образования, здравоохранения, соцзащиты, культурных, выставочных мероприятий.

Вакцинация также предусмотрена для госслужащих и для совершеннолетних учащихся в образовательных организациях, пишет "МИР24".

Руководителям нужно организовать проведение вакцинации первым компонентом до 29 июля, вторым – до 26 августа.

Ранее на Ямале ужесточили правила въезда в регион.