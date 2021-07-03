Статистика по коронавирусу в России на 3 июля

Статистика по коронавирусу в России на 3 июля
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько дней подряд в стране били рекорды по смертности

По данным на 3.07.2021, количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 24 439 человек. Распространение инфекции было зафиксировано в 85 регионах страны. 

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве и Московской области. Там обнаружили 7 446 и 2 596 инфицированных соответственно. Следом идет Санкт-Петербург, где еще у 1 733 человек тест на ковид дал положительный результат. На третьем месте Нижегородская область с 411 заболевшим.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 585 799 случаев коронавируса. За минувшие сутки количество жерт коронавирусной инфекции выросло на 697, общее число погибших в стране с момент начала пандемии составляет 137 262. Выздоровели еще 17 899 человек, всего побороть инфекцию смогли 5 585 799.

Сейчас во многих регионах страны вводят обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан. Прививку необходимо сделать сотрудникам сфер услуг, общепита, торговли, ЖКХ, финансовых и государственных организаций, образования и здравоохранения. Одним из последних регионов, где ввели подобные меры, стала Ростовская область. 

О необходимости вакцинации накануне высказался и посол Италии, заявив, что россиянам откроют границы со страной только в том случае, если прививочная кампания в России будет проходить активнее со стороны граждан.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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Гость265422
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Где план Путина ? Всех вакцинировать и выработать иммунитет ? Опять приходится Америку догонять
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