Собянин: ежедневно вакцину от коронавируса получают 60-70 тысяч человек

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Сергей Собянин заявил, что темпы вакцинации набрали хорошие обороты – ежедневно прививку от ковида получают около 60-70 тысяч человек. По последним даным, общее число привитых превысило 2,7 миллиона человек. Об этом мэр написал в своем блоге.
Он отметил, что в дальнейшем планируется увеличить суточное количество людей, прошедших вакцинацию – в частности, за счет того, что процедуру начнут делать для иностранцев, работающих в столице. Пропускную способность прививочных пунктов, предусмотренных для этой категории граждан, увеличат до 20 тысяч человек в сутки.
Планируется упростить рассылку отрицательных результатов ПЦР-тестов – они будут приходить через СМС со ссылкой на оформленный QR-код.
Темп вакцинации набирает оборот и среди столичного бизнеса. Свыше 1,5 тысяч предприятий привили около 60% сотрудников хотя бы первым компонентом препарата. И, как объявил Собянин, чтобы поощрить первые 100 компаний было решено выделить им гранты. Работники получат выплаты в размере 100% НДФЛ за 5 месяцев (но не более 5 млн рублей) в случае, если вакцинацию пройдут как минимум 60% сотрудников.
Поощрение получат и добросовестные рестораны и кафе, где четко соблюдают требования о проверке QR-кодов.
"По итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период", – объявил мэр.
Собянин выразил надежду, что на следующей неделе общее число людей, прошедших вакцинацию, превысит 3 миллиона, благодаря чему будет пройден еще один шаг по возвращению к нормальной работе экономики.
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