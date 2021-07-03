Собянин: ежедневно вакцину от коронавируса получают 60-70 тысяч человек

Собянин: ежедневно вакцину от коронавируса получают 60-70 тысяч человек
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мэр Москвы оценил первые успехи прививочной компании

Сергей Собянин заявил, что темпы вакцинации набрали хорошие обороты – ежедневно прививку от ковида получают около 60-70 тысяч человек. По последним даным, общее число привитых превысило 2,7 миллиона человек. Об этом мэр написал в своем блоге.

Он отметил, что в дальнейшем планируется увеличить суточное количество людей, прошедших вакцинацию – в частности, за счет того, что процедуру начнут делать для иностранцев, работающих в столице. Пропускную способность прививочных пунктов, предусмотренных для этой категории граждан, увеличат до 20 тысяч человек в сутки.

Планируется упростить рассылку отрицательных результатов ПЦР-тестов – они будут приходить через СМС со ссылкой на оформленный QR-код.

Темп вакцинации набирает оборот и среди столичного бизнеса. Свыше 1,5 тысяч предприятий привили около 60% сотрудников хотя бы первым компонентом препарата. И, как объявил Собянин, чтобы поощрить первые 100 компаний было решено выделить им гранты.  Работники получат выплаты в размере 100% НДФЛ за 5 месяцев (но не более 5 млн рублей) в случае, если вакцинацию пройдут как минимум 60% сотрудников. 

Поощрение получат и добросовестные рестораны и кафе, где четко соблюдают требования о проверке QR-кодов. 

"По итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период", – объявил мэр.

Собянин выразил надежду, что на следующей неделе общее число людей, прошедших вакцинацию, превысит 3 миллиона, благодаря чему будет пройден еще один шаг по возвращению к нормальной работе экономики.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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