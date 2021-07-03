Столичный бизнес оценил новые меры поддержки общепита

Столичный бизнес оценил новые меры поддержки общепита
По мнению омбудсменов, они помогут многим ресторанам выжить

Столичные власти приняли пакет дополнительных выплат и льгот для ресторанов. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, первые сто предприятий, которые вакцинируют 60% своих работников получат от властей гранты в размере 100% НДФЛ, заплаченного за последние 12 месяцев. А заведения общепита, которые по итогам III квартала не допустят нарушений, касающихся использования QR-кодов, получат гранты на полную оплату коммунальных выплат за этот период.

Бизнес поддержал принятое московскими властями решение, подчеркнув, что данные меры помогут многим заведениям. Как рассказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов, мэр очень оперативно отреагировал на просьбы столичных рестораторов о помощи. 

"Сказать, что это всех спасет, не могу, потому что убытки колоссальные, но я думаю, что это не последний пакет мер. Сейчас у бизнеса вся эта проблема только началась, будем смотреть, приходить к новым пакетам, мэрия в диалоге, мы активно общаемся",

– подчеркнул Миронов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва"

Похожую точку зрения высказала и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова. По ее подсчетам, предприятие общественного питания в Москве сможет сэкономить в квартал до 1,1 млн рублей благодаря гранту на полную оплату коммунальных услуг. 

"Самое радостное, что наконец-то сменился тон того, как ведется диалог между представителями власти и предпринимателями. Я надеюсь, что это только стартовый разворот в нашу сторону",

– заявила Татулова, слова которой приводит ТАСС.

Оглашенный сегодня столичными властями пакет мер подразумевает отсрочку по аренде для предприятий, льготные кредиты, включение точек общепита в программу субсидий малому и среднему бизнесу.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от короновирусной инфекцией, переболевшие в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе придется предъявлять специальный QR-код и паспорт. Летние веранды и сезонные кафе в Москве будут открыты для посещения без ограничений до 12 июля.

Ангелина СОРОКИНА

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