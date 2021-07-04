От COVID-19 выздоровели 15 484 человек

Оперативный штаб сообщил свежие данные по коронавирусу в России. К 4 июля 2021 года в стране 5 610 941 человек заразились COVID-19. За прошедшие сутки заболели 25 142 россиян.

В Москве зафиксировали 7624 новых случаев заражения. В Подмосковье 2696 жителей ушли на самоизоляцию. В Санкт-Петербурге врачи поставили 1784 диагнозов "коронавирус".

Умерли от инфекции 663 жителя страны. За все время скончались 137 925 россиян.

Выздоровевших за день оказалось 15 484 человек. За время эпидемии поправились 5 068 901 россиян.