Свежая статистика по коронавирусу в России на 5 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 5 июля
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
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Победить болезнь смогли 14 540 россиян

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по коронавирусу в России. К 5 июля 2021 года в стране COVID-19 заразились 5 635 294 гражданина, из них 24 353 – за минувшие сутки. 

Москва продолжает лидировать в списке по числу новых случаев. Так, за прошедшие 24 часа в столице заболели 6557 человек. На втором месте Московская область – 2651 новый случай. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 1828 граждан. 

За сутки жертвами коварного вируса стали 654 человека. За все время пандемии COVID-19 унес жизни 138 579 россиян. 

Победить болезнь за последние сутки смогли 14 540 пациентов, а общее число россиян, которые излечились от коронавируса, доросло до 5 083 441.  

Ранее в столице было принято решение приравнять зараженных ОРВИ к больным коронавирусом. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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