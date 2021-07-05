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Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по коронавирусу в России. К 5 июля 2021 года в стране COVID-19 заразились 5 635 294 гражданина, из них 24 353 – за минувшие сутки.
Москва продолжает лидировать в списке по числу новых случаев. Так, за прошедшие 24 часа в столице заболели 6557 человек. На втором месте Московская область – 2651 новый случай. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 1828 граждан.
За сутки жертвами коварного вируса стали 654 человека. За все время пандемии COVID-19 унес жизни 138 579 россиян.
Победить болезнь за последние сутки смогли 14 540 пациентов, а общее число россиян, которые излечились от коронавируса, доросло до 5 083 441.
Ранее в столице было принято решение приравнять зараженных ОРВИ к больным коронавирусом.
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