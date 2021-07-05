Центр вакцинации в Гостином дворе может принимать до 6 тысяч человек в сутки

В Гостином дворе Москвы начал работу один из крупнейших в Европе центров вакцинации от COVID-19. Одновременно там могут принимать по 50 человек, таким образом проходимость за сутки достигает 6 тысяч. Это позволит москвичам, живущим или работающим в центре, не ждать в очереди на прививку, а просто прийти и сделать ее.

Темпы вакцинации в Москве наконец-то вышли на хороший уровень. Если еще в начале июня количество вакцинировавшихся в столице едва превышало 1,5 миллиона человек, то сегодня их намного больше.

"Сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло 3 млн человек. Спасибо всем, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих",

– написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

На данным момент в столице открыто более 300 пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса: это городские и частные поликлиники, павильоны "Здоровая Москва", центры госуслуг "Мои документы", ряд торговых и развлекательных центров. В шаговой доступности от Кремля пункт вакцинации был развернут в ГУМе. Но он перестал справляться с потоком желающих. Поэтому было решено открыть большой пункт вакцинации в просторном Гостином дворе.

Важно, что там четко соблюдены все правила эпидемиологической безопасности. Для хранения вакцин в центре установили 11 морозильных камер. Пространство павильона разделили на три зоны – ожидания, заполнения документов и непосредственно осмотра врача и прививки. Потоки посетителей не пересекаются между собой. Пациентов обслуживают 10 врачей и 50 медицинских сестер – все они сотрудники городских поликлиник. Им помогают администраторы. Все проходит быстро и организовано.

Ситуация с коронавирусом в Москве в последние недели остается очень напряженной. За последние сутки заболели более 6,5 тысяч человек. Причем бушует индийский штамм "дельта", который заразнее и смертельнее начального варианта COVID-19. По оценке медиков, вирус перестанет стремительно мутировать, только когда защищены от него будет по меньшей мере 60% населения. Людям, которые делали прививку более 6 месяцев назад, предлагается повысить иммунитет с помощью ревакцинации.