В некоторых зонах заражаемость бьет антирекорды

Наша страна продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Хуже всего ситуация обстоит в Москве и области. При этом в Подмосковье определили внутренних антилидеров по количеству новых заболевших COVID-19.



Так, хуже всего эпидемиологическая обстановка складывается в Одинцовском округе. Там за минувшие сутки инфекцию подхватили рекордное число жителей – 244 человека. Следом в печальном рейтинге идет Балашиха. Там заболели 228 человек. Замыкают тройку лидеров Люберцы с показателем в 191 человек.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", всего за 4 июля в области коронавирусом заразился еще 2 651 человек.

Напомним, общее количество новых зараженных по стране за минувшие сутки перевалило за 25 тысяч человек.