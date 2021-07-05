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Наша страна продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Хуже всего
ситуация обстоит в Москве и области. При этом в Подмосковье определили
внутренних антилидеров по количеству новых заболевших COVID-19.
Так, хуже всего эпидемиологическая обстановка складывается в Одинцовском округе. Там за минувшие сутки инфекцию подхватили рекордное число жителей – 244 человека. Следом в печальном рейтинге идет Балашиха. Там заболели 228 человек. Замыкают тройку лидеров Люберцы с показателем в 191 человек.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", всего за 4 июля в области коронавирусом заразился еще 2 651 человек.
Напомним, общее количество новых зараженных по стране за минувшие сутки перевалило за 25 тысяч человек.
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