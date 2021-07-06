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За прошедшие сутки в России 23 378 человек заразились коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране зафиксировано 5 658 672 случая заболевания.
Первое место занимает Москва, где за день выявлено 5 498 случаев. Второе место остается за Московской областью с 2 536 случаями. За ней расположился Санкт-Петербург, где суточный прирост составил 1 869 случаев.
За 5 июля скончалось из-за инфекции 737 россиян. С начала пандемии в стране выявлено 139 316 летальных исходов.
За последние 24 часа выздоровели 18 411 человек. Болезнь преодолеть удалось всего 5 101 852 россиянам.
Ранее в правительстве Москвы заявили, что столичные власти будут рассматривать каждый случай заражения ОРВИ в качестве потенциального заражения коронавирусной инфекцией. Теперь вызов врача на дом предполагает не только осмотр состояния больного, но и экспресс-тестирование пациента на наличие антигена как дополнение к ПЦР.
По словам посла Италии в Москве Паскуале Террачано, низкие темпы вакцинации в Российской Федерации не дают Риму возможность открыть границы для местного населения.
Экс-офицер Альянса заявил, что военный флот РФ попросту не сможет себя защитить
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