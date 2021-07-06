От COVID-19 за сутки скончались 737 человек

За прошедшие сутки в России 23 378 человек заразились коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране зафиксировано 5 658 672 случая заболевания.

Первое место занимает Москва, где за день выявлено 5 498 случаев. Второе место остается за Московской областью с 2 536 случаями. За ней расположился Санкт-Петербург, где суточный прирост составил 1 869 случаев.

За 5 июля скончалось из-за инфекции 737 россиян. С начала пандемии в стране выявлено 139 316 летальных исходов.

За последние 24 часа выздоровели 18 411 человек. Болезнь преодолеть удалось всего 5 101 852 россиянам.

Ранее в правительстве Москвы заявили, что столичные власти будут рассматривать каждый случай заражения ОРВИ в качестве потенциального заражения коронавирусной инфекцией. Теперь вызов врача на дом предполагает не только осмотр состояния больного, но и экспресс-тестирование пациента на наличие антигена как дополнение к ПЦР.

По словам посла Италии в Москве Паскуале Террачано, низкие темпы вакцинации в Российской Федерации не дают Риму возможность открыть границы для местного населения.



