Количество умерших от COVID в мире доросло до 4 миллионов

Всего инфекцию обнаружили у почти 185 млн граждан

Больше 4 миллионов человек стали жертвами коронавируса за все время распространения пандемии. По данным сайта Worldometers, всего по официальным данным от ковида погибли 4 001 736 по данным на 6 июля 2021 года. 

Всего в мире инфекцию подхватили 184 969 547 человек, их которых выздоровели 169 340 941. 

В России, к слову, 6 июля был установлен абсолютный рекорд по смертности от ковида. За день инфекция унесла жизни 737 человек.

Источник: Worldometers ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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