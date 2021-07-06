Всего инфекцию обнаружили у почти 185 млн граждан

Больше 4 миллионов человек стали жертвами коронавируса за все время распространения пандемии. По данным сайта Worldometers, всего по официальным данным от ковида погибли 4 001 736 по данным на 6 июля 2021 года.

Всего в мире инфекцию подхватили 184 969 547 человек, их которых выздоровели 169 340 941.

В России, к слову, 6 июля был установлен абсолютный рекорд по смертности от ковида. За день инфекция унесла жизни 737 человек.