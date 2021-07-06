Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Ситуация с распространением коронавируса у России ухудшается. Весьма
вероятно, что местным властям придется вводить новые ограничительные меры. Что
по этому поводу думают в администрации президента, сообщил Дмитрий Песков.
Так, официальный представитель Кремля объявил, что в ряде российских субъектов необходимо ужесточить меры противодействия инфекции. При этом тотальное закрытие региональных границ в Кремле пока поддержать не готовы, пишет "Российская газета".
Высокопоставленный госслужащий напомнил, что местные власти обладают всеми механизмами для улучшения эпидемиологической обстановки в возглавляемых регионах.
Тем временем, число жертв инфекции во всем мире достигло уже 4 миллионов человек.
Экс-офицер Альянса заявил, что военный флот РФ попросту не сможет себя защитить
Вильнюс не в состоянии самостоятельно справиться с потоком мигрантов