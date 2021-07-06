В Кремле высказались о закрытии границ регионов из-за COVID-19

Позицию Москвы озвучил Дмитрий Песков

Ситуация с распространением коронавируса у России ухудшается. Весьма вероятно, что местным властям придется вводить новые ограничительные меры. Что по этому поводу думают в администрации президента, сообщил Дмитрий Песков.

Так, официальный представитель Кремля объявил, что в ряде российских субъектов необходимо ужесточить меры противодействия инфекции. При этом тотальное закрытие региональных границ в Кремле пока поддержать не готовы, пишет "Российская газета".

Высокопоставленный госслужащий напомнил, что местные власти обладают всеми механизмами для улучшения эпидемиологической обстановки в возглавляемых регионах.

Тем временем, число жертв инфекции во всем мире достигло уже 4 миллионов человек.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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