Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян - особые условия для привитых

Защищенным от COVID-19 людям не нужно сдавать тесты

Резко обострившаяся эпидемиологическая ситуация заставляет российские власти ужесточать противокоронавирусные меры. Однако люди, которые проявили сознательность и поставили прививку от вируса, смогут довольствоваться обычным режимом жизни.

Так, с 7 июля все россияне при возвращении из-за рубежа должны выдерживать режим самоизоляции в ожидании отрицательных результатов тестирования на COVID-19. Однако привитым и переболевшим гражданам этого делать не придется – им разрешено не сдавать тесты.

Сразу после прибытия в родную страну люди смогут спокойно заниматься своими делами, ходить на работу и вести привычный образ жизни, пишет "РЕН ТВ".

Напомним, недавно в Кремле высказались о закрытии границы регионов из-за COVID-19.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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