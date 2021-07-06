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Резко обострившаяся эпидемиологическая ситуация заставляет российские
власти ужесточать противокоронавирусные меры. Однако люди, которые проявили
сознательность и поставили прививку от вируса, смогут довольствоваться обычным
режимом жизни.
Так, с 7 июля все россияне при возвращении из-за рубежа должны выдерживать режим самоизоляции в ожидании отрицательных результатов тестирования на COVID-19. Однако привитым и переболевшим гражданам этого делать не придется – им разрешено не сдавать тесты.
Сразу после прибытия в родную страну люди смогут спокойно заниматься своими делами, ходить на работу и вести привычный образ жизни, пишет "РЕН ТВ".
Напомним, недавно в Кремле высказались о закрытии границы регионов из-за COVID-19.
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