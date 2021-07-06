У предпринимателей есть все необходимые инструменты для реализации указаний мэра

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов объявил, что столичные торговые сети не считают невыполнимыми требования московской администрации о прививании сотрудников от COVID-19 до 15 июля.



Высокопоставленный госслужащий рассказал, что данный вопрос был обсужден представителями организаций общественного питания, торговых сетей, а также профильных государственных учреждений. Важную для стабилизации эпидемиологической обстановки тему обсудили с московской администрацией.

При этом замглавы профильного министерства отметил, что некоторое время назад противокоронавирусную вакцину временно перестали поставлять в медучреждения, которые договорились с крупными московскими торговыми сетями осуществить вакцинацию работников.

На нынешнем этапе данная проблема решена, поставки возобновились в необходимом объеме. Таким образом, больше нет веских причин для того, чтобы не выполнять распоряжение градоначальника по вакцинации 60% сотрудников в срок до 15 июля.

При этом ранее, по некоторым данным, представители торговой сферы обратились к Сергею Собянину с просьбой отодвинуть сроки выполнения его распоряжения до 15 августа. Предприниматели пояснили, что могут не успеть привить необходимую долю своих работников до 15 июля. Они посетовали, что точки вакцинации имеют ограниченную пропускную способность, поэтому масштабное прививание сотрудников в столь короткие сроки якобы кажется им невыполнимым.