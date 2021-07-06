В Москве от коронавируса вакцинировали первую группу детей

Они получили первый компонент вакцины

В столице впервые сделали прививку от COVID-19 детям. Первый компонент вакцины получили 11 ребят в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Об этом заявил Исмаил Османов, главный детский врач департамента здравоохранения Москвы.

Он добавил, что на очереди – следующая группа. В ближайшее время планируется иммунизировать от коронавируса 50 детей. Об этом заявил Османов в эфире телеканала "Россия 24". Врач добавил, что последние месяцы наблюдается тенденция уменьшения возраста детей, которые заразились COVID-19. Однако риск заражения, как утверждает Османов, все еще высок, так как дети активны и успевают за день много где побывать.



Ранее “Утро.ру” сообщало, что в Кремле высказались о закрытии границ регионов из-за распространения коронавируса.