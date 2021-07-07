От COVID-19 умерли 725 человек

В России к 7 июля коронавирусом заболели 5 682 634 жителей страны. За сутки заразившихся оказалось 23 962 человек.

В Москве 5621 горожанин ушел на самоизоляцию. В Подмосковье врачи поставили 2531 диагнозов "коронавирус". В Санкт-Петербурге выявили 1906 новых случаев заражения.

Выздоровели от COVID-19 20 067 россиян за сутки. За все время эпидемии болезнь преодолели 5 121 919 жителей страны.

Умерли за последние 24 часа 725 пациентов. Всего скончались от коронавируса 140 041 россиян.