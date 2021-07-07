Москва вошла в ТОП-5 лидеров по темпам вакцинации в России

За последние две недели количество сделавших прививку жителей столицы заметно увеличилось

Москвичи стали гораздо активнее прививаться от коронавируса, чем весной и даже в начале лета 2021 года. Столица попала в топ-5 регионов по количеству жителей, получивших первую дозу вакцины в последние дни.

Всего в России в период с 29 июня по 5 июля первую прививку сделали 24,5 миллиона человек. В общей сложности доля получивших хотя бы первую дозу вакцины от COVID-19 составило 16,73% населения страны. Полностью провакцинированы 11,72% населения, передает РБК.

Москва не входила в перечень регионов с активными темпами вакцинации с весны. Но меры, введенные на фоне роста заболеваемости, подвигли людей позаботиться о защите от коронавируса. Так, столица первой из всех субъектов ввела требование обязательной вакцинации для работников сферы услуг, общепита, транспорта, здравоохранения. При этом для вакцинированных ввели систему поощрений – обладателям подтверждающих иммунитет QR-кодов открыт вход в рестораны и другие заведения. Аналогичные меры предприняли в Московской области, а затем и ряде других регионов РФ.

В результате Москва вошла в список регионов, лидирующих по количеству жителей, получивших первую дозу вакцины в период 29 июня – 5 июля. Доля таковых в столице составила 23,71% – это четвертое место по стране. Подмосковье на шестом месте – там приступили к вакцинации 23,30% местного населения. На первом месте – Чукотка с показателем 33,07%.

При этом по количеству полностью привитых жителей Москва и Московская область (14,22% и 14,30% соответственно по данным на 5 июля) пока не входят и в десятку лидеров по стране.



На этой неделе в Москве открылся крупнейший пункт вакцинации в Гостином дворе. Его пропускная способность – 6 тысяч человек в сутки. От того, какими темпами будет формироваться коллективный иммунитет, зависит решение о введении пропускной системы в сфере торговли.