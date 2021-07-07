Победителей объявят вечером 7 июля

Очередной розыгрыш автомобилей среди москвичей, сделавших первую дозу вакцины от коронавируса, состоится 7 июля 2021 года.

Обладателями ключей станут пять человек из числа тех, кто сделал укол на прошлой неделе. Рандомный выбор будут транслировать в прямом эфире на канале "Москва 24". Передача начнется в 19:10 мск.

При желании можно проверить, есть ли имя в списке победителей, на специальном сервисе. Как забрать приз, расскажут организаторы. После эфира они сами позвонят счастливчикам с номера телефона: +7 (495) 870-36-00 и все объяснят, сообщает портал mos.ru. Власти призывают остерегаться мошенников и подчеркивают: участникам и победителям не нужно сообщать данных банковских карт или делать какие-либо взносы.

Еженедельный розыгрыш автомобилей проводится в Москве в качестве дополнительного стимула для жителей сделать прививку от коронавируса и способствовать прекращению развития эпидемии. До этого розыгрыш состоялся 30 июня. В нем приняли участие граждане старше 18 лет, сделавшие прививку с 21 по 27 июня. Финальный розыгрыш в рамках данной акции запланирован на 14 июля.

Желающие бесплатно поставить вакцину от COVID-19 могут обратиться в один из 300 прививочных пунктов, открытых в городских поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы", торговых центрах и других общественных местах. На днях крупнейший пункт вакцинации открылся в Гостином дворе.