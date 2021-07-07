Эффективность "Спутника V" подтверждена авторитетным научным изданием Nature

Объективные данных из разных стран подтверждают заявления российских специалистов

Российская вакцина "Спутник V" – высокоэффективный и безопасный препарат от коронавируса. Такие выводы публикует всемирно известный научный журнал Nature, основываясь на данных специалистов из разных стран.

Как отмечает издание, "Спутник V" одобрен и применяется в 67 странах мира. Некоторые из них, например, Южная Корея, Индия, Аргентина, уже сами производят препарат. Их исследования подтвердили данные, озвученные ранее российскими специалистами: эта вакцина защищает в 97 случаях из 100, а развитие тяжелых патологий легких предотвращает на 100%.

При этом серьезных побочных эффектов, связанных с нарушением свертываемости крови, не зафиксировано ни в России, ни, например, в Бразилии после введения 2,8 млн доз препарата, ни в Сан-Марино, где российской вакциной привились более половины жителей.

Издание отмечает, что ученые Центра имени Гамалеи, разработавшие Gam-COVID-Vac, известный как "Спутник V", взяли за основу два аденовируса. Это повысило эффективность препарата. Однако исследования показали, что уже после первой дозы уровень защиты организма повышается до 73%. Это позволило выпустить на рынок однофазный препарат "Спутник Light".

Исследование в Буэнос-Айресе показало, что после введения "Спутника Light" людям старше 60 лет симптоматические проявления коронавируса сократилось на 78,6%, число пациентов, нуждающихся в госпитализации, снизилось на 87,6% и смертность от COVID-19 упала на 84,7%.

При этом в статье отмечается, что ВОЗ и EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам) до сих пор не дали разрешения на использование российского препарата в чрезвычайных ситуациях, затягивая процедуры проверки. Эксперты допускают, что причиной может быть как политическая предвзятость к России, так и желание защитить западные вакцины от конкурента.

Ранее вакцину "Спутник V" признали безопасной для беременных, а на днях начались ее клинические испытания на детях 12-17 лет.