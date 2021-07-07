В Лужниках открылся один из крупнейших в мире центров вакцинации – Собянин

За последние сутки прививку от Covid-19 в Москве получили более 105 тысяч человек

Москва выходит на колоссальные темпы вакцинации от коронавируса. За последние сутки прививку получили 105 тысяч жителей города. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в среду, 7 июля.

Москвичи устремились на пункты вакцинации, и это требует от города дополнительных усилий, в том числе открытия новых точек, где можно сделать прививку. На днях в Гостином дворе заработал центр вакцинации, способный за сутки принять 6 тысяч человек. Еще один центр – в Лужниках – сможет обслуживать в два с половиной раза больше желающих вакцинироваться.

"Думаю, что это один из крупнейших (центров вакцинации) в мире, его общая мощность – около 15 тысяч человек в сутки",

– сообщил Собянин на открытии центра в Лужниках.

Предполагается, что прививаться в Лужниках будет удобно, в первую очередь, мигрантам. Для них уже были открыты специальные пункты вакцинации в Сахарово и в торговом комплексе "Садовод". В сутки там получалось принять в общей сложности около 4 тысяч человек, но желающих оказалось намного больше.

Решить проблему поможет новый центр вакцинации в Лужниках. Здесь граждане других государств смогут пройти первичный медосмотр и оплатить вакцинацию. Для москвичей, которые решат привиться в Лужниках, процедура, естественно, будет бесплатной.

Кроме того, с 7 июля иностранцы могут сделать прививку от COVID-19 на базе платных отделений городских поликлиник, передает "Москва 24".

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-5 регионов, лидирующих по темпам вакцинации в начале июля. Чаще всего ставят вакцину центра им.Гамалеи "Спутник V". Ее эффективность и безопасность накануне подтвердило авторитетное научное издание Nature.