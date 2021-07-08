В стране за сутки от инфекции скончались 734 человек

Как складывается ситуация с эпидемией коронавируса в России, рассказали в Оперативном штабе. Так, стало известно, что за последние сутки заразись COVID-19 24 818 россиян. За все время выявлено 5 707 452 случаев заболевания.

В Москве врачи поставили 6040 диагнозов "коронавирус" за последние 24 часа. В Подмосковье ушли на самоизоляцию 2581 человек. В Санкт-Петербурге число зараженных увеличилось на 1937.

Умерли от COVID-19 734 жителей страны за сутки. За все время не справились с болезнью 140 775 россиян.

Выздоровели за последние 24 часа 21 336 человек. Всего излечились 5 143 255 россиян.