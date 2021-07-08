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В Волгоградской области решили ужесточить ограничения из-за нестабильной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.
Власти решили приостановить работу фудкортов и детских комнат в торговых центрах. Также теперь заведения общественного питания не смогут принимать гостей в ночное время суток, уточняет телеканал "360".
Исключением станут рестораны и кафе, где будет привито 60% персонала. Посещать заведения смогут граждане, которые предъявят паспорт и сертификат о вакцинации вместе с QR-кодом. Другой вариант – наличие отрицательного ПЦР-теста или документа о наличии антител. Нововведения вступят в силу в понедельник, 12 июля.
Ранее власти Ростовской области ввели обязательную вакцинацию.
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