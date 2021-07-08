Собянин отложил введение QR-кодов для посетителей летних веранд ресторанов

Ситуация с распространением Covid-19 в Москве начала стабилизироваться

Ежедневный прирост пациентов с коронавирусом в столице по-прежнему очень большой, однако число случаев, требующих госпитализации, все-таки стало меньше, чем на прошлой неделе. Поэтому власти города приняли решение не вводить дополнительных ограничений и даже возобновить работу некоторых объектов, расположенных на открытом воздухе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 8 июля.

"По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа",

– подтвердил мэр. Ранее вход по цифровым пропускам, подтверждающим иммунитет к коронавирусу, предполагалось организовать во все точки общепита после 11 июля.

С 9 июля откроются зоопарки, парки аттракционов, детские и спортивные площадки – но только те, что расположены на открытом воздухе. Закрытые помещения будут закрыты для посетителей.

Как подчеркнул мэр, пойти на послабление ограничительных мер стало возможно благодаря активным темпам вакцинации. В последнее время в Москве ежедневно ставят по 100 тыс. прививок, и это не предел – чтобы желающие вакцинироваться не стояли в очередях, город открывает все новые прививочные пункты.

На этой неделе центр вакцинации на 6 тысяч посетителей в сутки открылся в Гостином дворе. Еще более мощный центр организован в Лужниках – там могут принимать в день по 15 тысяч человек, в том числе мигрантов, для которых там же организована оплата процедуры.

Власти и врачи подчеркивают: важно как можно быстрее привить большинство населения, чтобы остановить распространение и мутацию COVID-19. При этом необходимо продолжать строго соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и другие меры санитарной безопасности, проводить дезинфекцию.

Несмотря на снижение количества заболевающих, эпидемия еще в разгаре: накануне в столице коронавирус подтвердился еще у 6040 человек. При этом с 5 декабря 2020 года в Москве прошли вакцинацию около 3,1 миллиона человек, из них оба компонента получили более 1,8 миллиона жителей столицы.