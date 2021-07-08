В Москве впервые возбудили уголовное дело о покупке QR-кода

В Москве впервые возбудили уголовное дело о покупке QR-кода
Фото М. Денисова. Mos.ru
Дело может дойти до суда

В Москве задержали человека, который пытался купить поддельный QR-код сертификата о вакцинации. Его собираются привлечь к уголовной ответственности. Подделка стоила девять тысяч рублей. Об этом изданию  рассказал Павел Милованов, начальник управления организации дознания столичного ГУ МВД в ходе выступления в пресс-центре "Известий".

Он добавил, что до этого в Москве по факту незаконного создания и распространения фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19 возбудили уже 55 уголовных дел. Из них шесть дошли до судебного разбирательства. Милованов напомнил, что уголовную ответственность несут и те, кто создает и распространяет фальшивые документы, и те, кто их покупает и использует. 

Как уточняет издание "Свободная Пресса", с конца июня посещать места общественного питания могут только те граждане, у которых при себе имеется QR-код сертификата о вакцинации или свежий ПЦР-тест. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

Ответить:

новости партнеров

"Не было такого уговора": Лаврова изумила нервная реакция Японии по Курилам

Японцы переворачивают договоренность Путина и Абэ "с ног на голову", посетовал министр

Литва останется без денег ЕС на строительство стены с Белоруссией

Помощь Брюсселя прибалтийской республике будет чисто символической

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1726 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей