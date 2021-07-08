В Москве впервые возбудили уголовное дело о покупке QR-кода

Дело может дойти до суда

В Москве задержали человека, который пытался купить поддельный QR-код сертификата о вакцинации. Его собираются привлечь к уголовной ответственности. Подделка стоила девять тысяч рублей. Об этом изданию рассказал Павел Милованов, начальник управления организации дознания столичного ГУ МВД в ходе выступления в пресс-центре "Известий".

Он добавил, что до этого в Москве по факту незаконного создания и распространения фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19 возбудили уже 55 уголовных дел. Из них шесть дошли до судебного разбирательства. Милованов напомнил, что уголовную ответственность несут и те, кто создает и распространяет фальшивые документы, и те, кто их покупает и использует.

Как уточняет издание "Свободная Пресса", с конца июня посещать места общественного питания могут только те граждане, у которых при себе имеется QR-код сертификата о вакцинации или свежий ПЦР-тест.