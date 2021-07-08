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Многих россиян серьезно тревожит возможность подхватить опасную
коронавирусную инфекцию. Особо впечатлительные плодят слухи, что люди
заражаются даже после вакцинации. Однако в Роспотребнадзоре расставили все
точки над i.
Руководительница профильного ведомства Анна Попова объявила, что после прививки действительно можно заболеть. Однако доля таких несчастливчиков смехотворна – не более 1%.
Также дело обстоит с людьми, которые считают, что по три раза болели COVID-19. В реальности количество таких случаев исчисляется менее 1%. Так что все "повторно заболевшие", в первую очередь, должны поставить под сомнение диагноз, который им ставили год или полтора назад. Такими сведениями руководительница Роспотребнадзора поделилась в эфире телеканала "Россия-1".
Тем временем, эффективность разработанного российскими учеными препарата от COVID-19 "Спутник V" подтвердили в авторитетном научном издании Nature.
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