Всего количество заболевших в стране доросло до 5,73 миллионов

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у 25 766 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению COVID-19 в России. Всего случаи заражения были зарегистрированы в 85 регионах страны. Общее количество выявленных заболевших в России составляет 5 733 218.

По данным на 9 июля, лидером среди регионов по количеству инфецированных остается Москва и Московская область, где обнаружили 6 643 и 2 545 зараженных соответственно. На втором месте Санкт-Петербург, где тест на ковид дал положительный результат еще у 1 951 человека. На третьем месте Нижегородская область с 529 заболевшими.

Всего жертвами инфекции за минушие сутки стали еще 726 человек, общее количество погибших составляет 141 501. Еще 21 832 смогли выздороветь, всего победить инфекцию смогли 5 165 087 граждан.

В Роспотребнадзоре подтвердили вероятность повторного заболевания коронавирусам после вакцинации. Однако, как подчеркнула глава организации Анна Попова, вероятность такого исхода составляет всего 1%.

Сейчас в столице вакцинированные граждане получают специальный QR-код, дающий разрешение на посещение общественных мест. Тем не менее, некоторые пытаются получить сертификат обманом, не проходя вакцинацию от коронавируса. Накануне в столице было возбуждено первое уголовное дело по факту покупки поддельного QR-кода.