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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России необходимо вакцинировать всех граждан страны. Это требуется для мирового статуса державы.
Как она объяснила в беседе с Наилей Аскер-Заде, так Россия сможет стать самой передовой страной. Ее слова приводит РИА "Новости".
Напомним, сейчас главным мировым лидером является Израиль, где вакцину получили больше половины граждан страны. На втором месте ОАЭ, на третьем – Сейшельские острова. По данным на 8 июля, в России первым и вторым компонентом лекарства было привито 12,66% жителей.
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