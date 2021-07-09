В Подмосковье назвали города-антилидеров по COVID-19

Наихудший показатель - в Люберцах

Оперативный штаб по Московской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Так, в Люберцах выявили наибольшее число зараженных инфекцией – 239. 

Следом идут Мытищи, где 238 человека заболели коронавирусом. На третьей строчке расположился Ленинский округ, где 227 россиян ушли на самоизоляцию.

Сложная ситуация остается в Подольске (160 случаев заражения), Красногорске (159) и Одинцовском округе (132). 

Всего за сутки в регионе поставили 2545 диагнозов "коронавирус", уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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