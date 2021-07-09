Наихудший показатель - в Люберцах

Оперативный штаб по Московской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Так, в Люберцах выявили наибольшее число зараженных инфекцией – 239.

Следом идут Мытищи, где 238 человека заболели коронавирусом. На третьей строчке расположился Ленинский округ, где 227 россиян ушли на самоизоляцию.

Сложная ситуация остается в Подольске (160 случаев заражения), Красногорске (159) и Одинцовском округе (132).

Всего за сутки в регионе поставили 2545 диагнозов "коронавирус", уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".