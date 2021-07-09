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Оперативный штаб по Московской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Так, в Люберцах выявили наибольшее число зараженных инфекцией – 239.
Следом идут Мытищи, где 238 человека заболели коронавирусом. На третьей строчке расположился Ленинский округ, где 227 россиян ушли на самоизоляцию.
Сложная ситуация остается в Подольске (160 случаев заражения), Красногорске (159) и Одинцовском округе (132).
Всего за сутки в регионе поставили 2545 диагнозов "коронавирус", уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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