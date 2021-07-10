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Оперштаб опубликовал свежие данные по коронавирусу в Москве и России. По последней информации, за истекшие 24 часа в стране зафиксировали еще 25 082 случая коронавируса. Скончались от ковида 752 пациента. Излечиться удалось 17 750 заболевшим.
За все время с начала пандемии коронавируса в РФ скончалось 142 253 заболевших. Выявлено 5 758 300 заражений. Вылечилось 5 182 837 пациентов.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали процент россиян, которые заболели коронавирусом после вакцинации. Данные раскрыла глава ведомства Анна Попова.
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