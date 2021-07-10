Умерло еще 752 человека: статистика по коронавирусу в России на 10 июля

Умерло еще 752 человека: статистика по коронавирусу в России на 10 июля
Фото: pixabay.com
За истекшие сутки в стране выявили 25 082 случая

Оперштаб опубликовал свежие данные по коронавирусу в Москве и России. По последней информации, за истекшие 24 часа в стране зафиксировали еще 25 082 случая коронавируса. Скончались от ковида 752 пациента. Излечиться удалось 17 750 заболевшим.

  • Столица по-прежнему на первом месте в ковидном рейтинге. В Москве коронавирус нашли у 5694 человек.
  • На второй строчке Московская область. Здесь заболело  2487 человек.
  • Северная столица на третьем месте. В Петербурге зафиксировали 1978 случаев коронавируса.

За все время с начала пандемии коронавируса в РФ скончалось 142 253 заболевших. Выявлено 5 758 300 заражений. Вылечилось 5 182 837  пациентов.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали процент россиян, которые заболели коронавирусом после вакцинации. Данные раскрыла глава ведомства Анна Попова.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость112233
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Гадюшник. Давно пора положить этому конец. Плоды забвения Бога. Поделом. На воре и шапка горит.
Гость273330
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дохните, твари, дохните..... и пиз....оглазым китаёзам скажите thank yoy very much!!!
Джонсон
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Вакцинируйтесь ,не слушайте либерду ,они давно привиты . Спасайте свое здоровье , Вакцинируют в руку ,а чипируют на затылке.
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