Предпринимателям помогут при передаче информации о вакцинации сотрудников

Для бизнеса работает специальная горячая линия

Представители организаций, которые обязали вакцинировать 60% работников, могут рассчитывать на городские сервисы Москвы. Для передачи сведений можно воспользоваться горячей линией, которая доступна круглосуточно - +7 (495) 197-97-77. Об этом сообщается на сайте mos.ru. Представителям бизнеса напомнили, что информацию о сотрудниках, сделавших прививку от ковида, нужно предоставить не позднее 15 июля.



На портале i.moscow также появился новый сервис, который позволяет подтвердить список привившихся работников предприятий.

"Чтобы быть уверенным, что уже имеющиеся у предпринимателя данные о вакцинированных сотрудниках верные и соответствуют показателю в 60 процентов, рекомендуем подавать их уже сейчас, чтобы в случае выявления неточностей устранить их до 15 июля",

– предупредил глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В случае, если в ответ на загруженные через форму в корпоративном кабинете сведения пришло уведомление о нестыковке сведений от предпринимателя с информацией от ФНС, представитель организации получит доступ к сервису.

Далее работодателю нужно внести данные о числе работников за прошлый квартал в специальную форму на сайте i.moscow. Информацию проверяют достаточно оперативно – не дольше трех рабочих дней. Если данные верны, они отобразятся в базе и у организации снова появится возможность загрузить отчет о привитых работниках на сайте на mos.ru.

Найти сервис "Предоставление информации о работниках, прошедших вакцинацию" можно в разделе "Организация бизнеса" в каталоге услуг для бизнеса на mos.ru. Также воспользоваться им можно из спецраздела кабинета юрлица или индивидуального предпринимателя.

Кто может подавать списки привитых работников: представитель компании, у которого есть права на пользование ее электронной подписью, либо доверенные лица с полным доступом к учетной записи на mos.ru.