Врачам удалось вылечить еще 17 382 человека

Очередная волна распространения коронавирусной инфекции по миру бушует и в нашей стране. Высокие темпы роста заболеваемости беспокоят экспертное сообщество, властные структуры и простых жителей государства. Россияне с волнением наблюдают за изменениями статистических данных. Свежей информацией по эпидемиологической обстановке в Российской Федерации поделились представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19.



Так, за прошедшие сутки в нашем государстве заразились еще 25 033 человека. За это же время коронавирусная инфекция унесла жизни 749 пациентов. Медицинским работникам удалось полностью излечить 17 382 зараженных.

Российская столица все также держит пальму первенства в печальном рейтинге. За минувшие сутки опасный вирус выявили у 5 410 москвичей.





На втором месте все еще Московская область. В Подмосковье за прошедшие сутки врачи поставили диагноз COVID-19 2 511 людям.





Замыкает тройку лидеров антирейтинга Санкт-Петербург. К 11-му июля в городе на Неве зафиксировано 2 007 новых случаев заражения коронавирусом.





За весь период буйства инфекции в нашей стране из-за опасного заболевания скончались 143 002 россияна. Общее количество выявленных случаев заражения составляет 5 783 333. Слаженная работа медиков помогла 5 200 219 жителям страны справиться с тяжелой болезнью.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре был озвучен процент россиян, которые подхватили опасный вирус после вакцинации. Статистическими данными поделилась руководительница ведомства Анна Попова.