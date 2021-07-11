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Очередная волна распространения коронавирусной инфекции по миру бушует и в нашей стране. Высокие темпы роста заболеваемости беспокоят экспертное сообщество, властные структуры и простых жителей государства. Россияне с волнением наблюдают за изменениями статистических данных. Свежей информацией по эпидемиологической обстановке в Российской Федерации поделились представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Так, за прошедшие сутки в нашем государстве заразились еще 25 033 человека. За это же время коронавирусная инфекция унесла жизни 749 пациентов. Медицинским работникам удалось полностью излечить 17 382 зараженных.
За весь период буйства инфекции в нашей стране из-за опасного заболевания скончались 143 002 россияна. Общее количество выявленных случаев заражения составляет 5 783 333. Слаженная работа медиков помогла 5 200 219 жителям страны справиться с тяжелой болезнью.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре был озвучен процент россиян, которые подхватили опасный вирус после вакцинации. Статистическими данными поделилась руководительница ведомства Анна Попова.
Такое мнение озвучили в офисе Зеленского