Может ли прививка от COVID-19 спровоцировать деменцию: ответ экспертов

Может ли прививка от COVID-19 спровоцировать деменцию: ответ экспертов
Фото: www.pixabay.com
Специалисты отреагировали на распространенные мифы вокруг вакцинации

Сейчас Россия ведет активную борьбу с распространением опасного для жизни вируса по стране. Как часто бывает при глобальных коллапсах вокруг происходящего плодятся слухи и конспирологические предположения. Так, некоторые люди с особо развитой фантазией считают, что после прививки от коронавирусной инфекции могут развиться самые страшные болезни.

Большой популярностью пользуется миф, что прививка от COVID-19 активизирует такое опасное заболевание, как деменция. Журналисты решили обсудить этот "животрепещущий" вопрос с опытными экспертами. Как подчеркнул доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с корреспондентом издания URA.RU, прививка от инфекции не способна активизировать резкие психические расстройства у человека. Так что страшные рассказы антипрививочников на эту тему вряд ли имеют под собой какие-либо основания.

Опытный эксперт пояснил, что многие приписывают действию вакцины развитие заболеваний, которые никак не связаны с этой медицинской процедурой. Простыми словами, чем бы не заболел человек после прививки, он будет считать, что во всем виноват именно укол. Разумеется, такой подход мало сообразуется с реальностью.

Именитый вирусолог Алексей Аграновский поддержал своего коллегу. Опытный специалист отметил, что такое заболевание как деменция не входит в число осложнений, которые способна вызвать прививка от вируса. Эксперт отметил, что нигде в мировом сообществе не были зафиксированы подобного рода побочные явления после вакцинации.

Напомним, недавно в Роспотребнадзоре призвали привить от ковида все население России. По мнению руководительницы ведомства Анны Поповой, это поможет стране в геополитическом плане.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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