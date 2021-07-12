Жертвами вируса стали еще 710 россиян

Буйство коронавирусной инфекции в мировом пространстве продолжается. Тяжелая эпидемиологическая обстановка внесла серьезные коррективы в жизнь всего человечества. Власти прикладывают максимальные усилия для того, чтобы остановить стремительный рост числа новых заболевших. Однако ситуация остается тревожной. Эксперты оперативного штаба по борьбе с инфекцией опубликовали свежие данные по коронавирусу.



За минувший день в российском государстве опасный вирус подхватили еще 25 140 человек. За это же время кровожадный COVID-19 унес жизни 710 пациентов. Благодаря героическим усилиям медицинского персонала удалось полностью излечить от болезни 16 429 инфицированных.

Как и прежде, антирейтинг по приросту новых зараженных возглавляет российская столица. За прошедшие сутки опасную болезнь диагностировали еще у 5 403 жителей Москвы.

Следом с серьезным отставанием идет Московская область. Там за вчерашний день выявлено 2 566 новых носителей инфекции.

На третьем месте расположилась Северная столица. К 12 июля в Санкт-Петербурге зафиксировали 2 029 новых случаев инфицирования пресловутым вирусом.

За весь период резкого обострения эпидемиологической ситуации в нашем государстве всего заразились 5 808 473 россиян. Жертвами инфекции за этот сложный период стали 143 712 жителей страны. Упорство медиков и готовность без выходных работать ради спасения жизней помогли поставить на ноги 5 216 648 заразившихся пациентов.

К слову, опытный медик Максим Терский ранее объяснил ажиотаж вокруг противокоронавирусного препарата "КовиВак". Эксперт рассказал, что данное средство легко вводить, а еще оно считается редким, отмечает телеканал "360".

Кстати, недавно врачи раскрыли способ снизить риск заражения COVID-19. Употребление нескольких продуктов поможет укреплению иммунитета.