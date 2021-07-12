Москвичи активнее идут в городские пункты вакцинации – Собянин

В сутки прививку делают почти 110 тысяч человек

Темпы вакцинации в Москве вышли на хороший уровень. В последние дни в среднем в сутки первый компонент вакцины ставят около 90 тысяч человек, второй – более 20 тысяч. При этом город нарастил мощности, чтобы прививку могли получать до 150-160 тысяч жителей в сутки. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

"Мы заранее подготовились к тому, что эти два вектора вакцинации – первым и вторым компонентом – где-то сойдутся в пике, и нам надо выдержать эту нагрузку. Мы готовы к этому",

– заверил Собянин в эфире программы "Неделя в городе" на телеканале "Россия 1".

Чтобы гражданам было удобнее, пункты вакцинации открыты не только в городских поликлиниках, но и павильонах "Здоровая Москва", ТЦ и других общественных местах. Крупнейшие прививочные центры открылись на прошлой неделе в Гостином Дворе и "Лужниках".

Важно, что сделать прививку в Москве могут не только местные жители, но и трудовые мигранты. Они могут обратиться в пункты вакцинации в "Лужниках", в миграционном центре "Сахарово", а также платные отделения городских поликлиник.

Всего в столице открыто около 300 пунктов вакцинации. Везде соблюдаются меры эпидемиологической безопасности, потоки посетителей не пересекаются. Процедура занимает около 30 минут.

Ранее высокие темпы вакцинации в столице затормозили развитие эпидемии коронавируса, что позволило столичным властям открыть зоопарки и отложить введение QR-кодов для посетителей летних террас кафе.