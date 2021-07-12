"Спутник V" эффективен против новых штаммов ковида – результаты исследования

Информацию опубликовал международный журнал

Исследования показали, что российская вакцина защищает от новых штаммов COVID-19. Об их итогах сообщается в международном издании Vaccines. Статья опубликована 12 июля.



Эффективность против новых штаммов ковида оценивали в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, где вакцину разработали.

"Снижение уровня вируснейтрализующей активности (…) к ряду штаммов оказалось значительно меньшим по сравнению с данными, опубликованными производителями других вакцин, которые ранее подтвердили эффективность своих препаратов против новых мутаций".

По словам директора Научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, сегодня приходит все больше подтверждений того, что ковид может мутировать и трансформироваться по всему миру. Российская вакцина "Спутник V" показала эффективность как против первоначального, уханьского штамма, так и против появившихся впоследствии. Это стало возможным благодаря подходу в ее создании, "в основе которого лежит применение двух разных аденовирусных векторов в качестве инструментов доставки".

Напомним, к этому моменту вакцину уже зарегистрировали 67 стран.