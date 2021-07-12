"Спутник V" эффективен против новых штаммов ковида – результаты исследования

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Исследования показали, что российская вакцина защищает от
новых штаммов COVID-19.
Об их итогах сообщается в международном издании Vaccines.
Статья опубликована 12 июля.
Эффективность против новых штаммов ковида оценивали в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, где вакцину разработали.
"Снижение уровня вируснейтрализующей активности (…) к ряду штаммов оказалось значительно меньшим по сравнению с данными, опубликованными производителями других вакцин, которые ранее подтвердили эффективность своих препаратов против новых мутаций".
По словам директора Научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, сегодня приходит все больше подтверждений того, что ковид может мутировать и трансформироваться по всему миру. Российская вакцина "Спутник V" показала эффективность как против первоначального, уханьского штамма, так и против появившихся впоследствии. Это стало возможным благодаря подходу в ее создании, "в основе которого лежит применение двух разных аденовирусных векторов в качестве инструментов доставки".
Напомним, к этому моменту вакцину уже зарегистрировали 67 стран.
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