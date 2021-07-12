Премьер Греции объявил об обязательной вакцинации от ковида для ряда граждан

В стране растет число заражений

Власти Греции обеспокоились ситуацией с коронавирусом и приняли решение об обязательной вакцинации. Прививку от ковида должен сделать ряд граждан. Речь идет о тех, кто работает в домах престарелых. Их вакцинация начнется немедленно.

С 1 сентября привиться должны будут медики.

"Немыслимо, чтобы непривитая медсестра ухаживала за больным раком с ослабленным иммунитетом. Я уверен, что большая часть общества согласна с этим решением",

– заявил премьер Кириакос Мицотакис. Он обратился к жителям Греции по телевидению. Его слова приводит РИА Новости.

Прививочные пункты развернут и в воинских частях. Тем, кто работает в указанных сферах, грозит отстранение от работы в случае отказа от прививки.

Также в Греции уже с 16 июля появятся свободные от коронавируса зоны. Так, в ночные клубы, кинотеатры, бары и театры можно будет попасть только с сертификатом о прививке.