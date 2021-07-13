Свежая статистика по коронавирусу в России на 13 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 13 июля
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
От COVID-19 умерли 780 человек

Оперативный штаб раскрыл последние данные по коронавирусу в России. Так, за сутки заболели 24 702 жителей страны. За все время заразились 5 833 175 человек.

В Москве, по последним данным, 4991 горожанин заразился COVID-19. В Московской области на самоизоляцию ушли 2550 жителей. В Санкт-Петербурге ситуация ухудшилась на 1936 новых случаев заболевания. 

Выздоровели за последние 24 часа 19 566 россиян. За все время эпидемии с болезнью справились 5 236 214 человек.

Умерли за сутки 780 пациентов. Всего скончались 144 492 жителей страны. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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