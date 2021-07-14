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В России, по последним данным Оперативного штаба, коронавирусом заразились 5 857 002 человек. За сутки заболели 23 827 жителя страны.
В Москве выявили за последние 24 часа 3966 новых случаев заражения. В Московской области положительные тесты о COVID-19 получили 2469 жителей. В Санкт-Петербурге 1942 горожан ушли на самоизоляцию.
Выздоровевших за сутки оказалось 21 269 россиян. За все время болезнь побороли 5 257 483 жителей страны.
Умерли за день от коронавируса 786 человек. За время эпидемии скончались 145 278 пациентов.
Ранее биолог Нурбубу Молдогазиева предположила в разговоре с "Парламентской газетой", что пандемия коронавируса может закончится к 2022 году. Однако все будет зависеть от темпов вакцинации. Россия же пока не достигла пика новой волны COVID-19, отмечает телеканал "360".
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